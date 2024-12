Você é a favor de Moreira ser envolvido na negociação por Wendell? Vote!

O São Paulo está determinado a contratar Wendell para a lateral esquerda. O jogador, que disputou a Copa América com a Seleção Brasileira, tem todas as bases já acertada com a diretoria tricolor, que agora busca a liberação do atleta junto ao Porto e, para isso, cogita envolver uma de suas maiores promessas na negociação.

Wendell tem contrato com o Porto até junho de 2025. Fora dos planos do técnico Vítor Bruno, o lateral deseja jogar no São Paulo, mas depende da liberação do clube. Os portugueses, por sua vez, querem uma compensação para antecipar o fim do vínculo do brasileiro.

A diretoria são-paulina não está disposta a pagar pela liberação antecipada de Wendell, mas vê com bons olhos envolver Moreira na negociação. Neste caso, o jovem, que já tem passagens pelas seleções portuguesas de base, seria emprestado ao Porto, com opção de compra fixada.