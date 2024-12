Vitor Reis mira se consolidar como titular no Palmeiras em 2025 apesar de forte concorrência na zaga

O zagueiro Vitor Reis foi uma das revelações do Palmeiras no ano de 2024. O atleta de 18 anos viveu sua primeira temporada como profissional e deu um bom cartão de visitas. No setor, enfrenta forte concorrência da dupla Gustavo Gómez e Murilo.

Além de brigar por uma vaga com os mais experientes, também tem companhia de Michel e Naves. O primeiro, porém, nem sequer estreou pela equipe principal. Enquanto Naves, que ficou como opção imediata na zaga após saída de Luan, viu Vitor Reis sair na frente mesmo com menos tempo.

Antes de chegar à equipe principal, Vitor Reis disputou o Mundial sub-17 com a Seleção Brasileira e marcou um gol. No sub-20 do Verdão, foi titular na Copinha, competição que as Crias da Academia foram eliminadas ainda na terceira fase para o Aster Itaquá. O zagueiro foi relacionado para jogos do Paulista profissional, mas logo "desceu" novamente para ajudar o sub-20 no Estadual da categoria.