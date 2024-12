Tenista Marcelo Melo viaja para o início da temporada 2025 na Austrália

"Eu e o Rafa temos jogado bem juntos e, agora, é focar nesse início de temporada, para buscar bons resultados em 2025?, afirma Marcelo.

Melo e Matos iniciaram a parceria em maio deste ano e foram campeões no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, e vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA), tendo jogado 12 torneios no circuito em 2024.

O mineiro tem 640 vitórias na carreira - no ano foram 28. No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), aparece como 39º do mundo, com 2.295 pontos, terminando 2024 no top 40. Matos é o 36º, com 2.425 pontos.