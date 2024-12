R$ 34 milhões e 17 boletos pagos: veja como anda o projeto de quitação do estádio do Corinthians

PRESTAÇÃO DE CONTAS ???

É com muito orgulho que comunicamos o pagamento do décimo sétimo "boleto" da amortização da dívida do financiamento do estádio com a Caixa no valor de R$ 471.772,84. Esse dinheiro saiu da conta que recebe as doações na quinta-feira (26/12) para baixa do... pic.twitter.com/42tnzUBwPK

? GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) December 29, 2024

O estado que mais doou dinheiro para a quitação da Arena até o momento, como esperado, é o de São Paulo, com cerca de R$ 24,5 milhões. Paraná vem atrás, com R$ 1,8 milhão, e Minas Gerais fecha o top-3, com R$ 1 milhão, aproximadamente. Os dados são computados pelo próprio site da campanha.

A arrecadação diária teve uma queda brusca tendo como parâmetro o impacto inicial do projeto. Nas primeiras 24 horas de doação, R$ 7,5 milhões foram arrecadados. Já no último dia 28, R$ 91,6 mil foram depositados na conta que recebe o auxílio.