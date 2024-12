Quenianos estreantes na São Silvestre se preocupam com percurso da última corrida do ano

"É um prazer estar aqui para essa prova. Estou preparada e espero que possa correr bem. Vou dar meu melhor, mas estou preocupada com o percurso, porque não conheço, mas vamos sentindo no decorrer da prova", disse Agnes Keino.

"É a minha primeira vez no Brasil. Amanhã vou dar meu melhor. Como é minha primeira vez, penso em começar de forma moderada, mas irei intensificar o ritmo na parte final da prova", projetou Wilson Too, que fez a Meia Maratona de Bilbao em 1h01min24s.

Cynthia Chemweno também citou as condições climáticas como desafio e contou um pouco de sua estratégia. Além de Cynthia, completam o bloco no feminino Salome Chepchumba, Vivian Kemboi e Viola Kosgei.

"Para mim, amanhã espero correr muito bem e estou preparada e imagino que tudo vai correr bem. Eu e minha irmã combinamos de sair em um ritmo moderado e aumentar à medida da prova. Nos últimos quilômetros, de acordo com as condições de cada uma, o ritmo aumenta e ganha quem chegar melhor. Pensamos nas condições climáticas, mas iremos sentir amanhã na hora da prova", contou.

O Quênia tem 18 vitórias no feminino e 17 no masculino, o que o faz ser a nação como a mais vitoriosa na Era Internacional da São Silvestre, que começou em 1992. Neste ano, a 99ª edição da corrida contou com 37.500 inscrições, número recorde.