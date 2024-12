Otero deixa o Santos e fecha acordo por duas temporadas com o Nacional

Nesta segunda-feira, através das redes sociais, o Nacional anunciou a contratação do atacante Otero. O venezuelano, que estava com o futuro indefinido em relação à sua renovação de contrato com o Santos, assinou com o clube uruguaio até o final de 2026.

Otero foi contratado pelo Peixe no começo deste ano e chegou sob certa desconfiança. No entanto, com o passar do tempo, o atleta de 32 anos caiu nas graças da torcida. Não à toa, teve seu nome gritado por torcedores em alguns jogos na Vila Viva Sorte.