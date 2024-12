Novo diretor técnico do Flamengo, José Boto encerra assunto sobre não renovação de David Luiz

"Há muito tempo tenho relação com pessoas que lidam com o David Luiz, desde a época do Benfica, e quando eu estava na Croácia, essas pessoas falaram para eu comunicá-las assim que eu tivesse uma definição sobre o que ia acontecer com David Luiz. Assim que fiz uma reunião com Filipe Luís, foi comunicado pela manhã aqui no Brasil. Foi isso que se passou", continuou.

"Eu desejo a maior sorte do mundo ao David Luiz, é um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive recebi uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do David. É um assunto encerrado, e desejo que ele seja feliz como sempre foi em todos os times que passou", completou.