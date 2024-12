Malcom presenteia Renan Lodi com a camisa do Corinthians: "Bem-vindo ao bando de loucos"

O atacante Malcom, revelado nas categorias de base do Corinthians, presenteou o lateral esquerdo Renan Lodi com uma camisa do Timão. A dupla atua junta no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

"Presenteei meu irmão Renan Lodi com o manto. Bem-vindo ao banco de loucos", escreveu Malcom, que posou para foto ao lado do lateral com a camisa em mãos.

Renan Lodi compartilhou a publicação de Malcom no Instagram. "Muito obrigado pelo manto, irmão", escreveu o jogador, com emoji de corações em preto e branco.