Joaquim ou Jair? Quem teve o melhor desempenho ao lado de Gil pelo Santos em 2024? Vote!

Gil foi o principal zagueiro do Santos na temporada. O defensor de 37 anos disputou 50 dos 54 jogos do Peixe em 2024, sendo titular incontestável. Durante o ano, ele fez dupla com dois jogadores diferentes: Joaquim e Jair.

Assim como Gil, Joaquim foi titular indiscutível da equipe de Fábio Carille, com 27 jogos - todos como titular - e três gols marcados. A boa temporada do zagueiro santista chamou atenção do futebol exterior e, em julho, ele foi negociado com o Tigres, do México, por 8 milhões de dólares (cerca de R$ 45 milhões na cotação da época).