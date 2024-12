Internacional confirma amistoso com a seleção do México no Beira-Rio

O Internacional anunciou nesta segunda-feira que irá realizar um amistoso com a seleção do México em janeiro. O duelo acontecerá no dia 16, no Beira-Rio, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

A seleção mexicana está em preparação para a disputa da Copa do Mundo de 2026, que será realizada no próprio México, nos Estados Unidos e no Canadá. Os mexicanos também se preparam para a semifinal da Liga das Nações da Concacaf, contra o Canadá, em março.