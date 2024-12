Grêmio confirma as saídas de Rodrigo Caio, Reinaldo e Diego Costa

O atacante Diego Costa também teve uma passagem apagada pelo Grêmio. Contratado em fevereiro deste ano, o experiente jogador foi importante no título do Campeonato Gaúcho e teve um bom início. Porém, ele caiu de produção ao longo da temporada, tendo marcado apenas um gol no Brasileirão e na Libertadores. Ao todo, o atleta de 36 anos anotou oito gols e cinco assistências em 26 jogos.

Contratado por empréstimo junto ao Cruzeiro, o goleiro Rafael Cabral entrou em campo apenas seis vezes na temporada. O atleta teve que brigar pela posição com o argentino Marchesín, titular absoluto da equipe. Já Felipe Scheibig estava no Grêmio desde 2022, com apenas dois jogos disputados.