Ex-Palmeiras, Lucas Barrios decide encerrar a carreira como atleta aos 40 anos

Hoy me despido como jugador profesional pero nos volveremos a cruzar en las canchas!!



Gracias por el apoyo recibidos todos estos años! Los quiero mucho! Lucas! ???????????? pic.twitter.com/1jQD9PEGWS

? Lucas Barrios (@LucasBarrios_) December 30, 2024

Em 22 anos de carreira, Barrios defendeu 19 clubes, entre eles o Palmeiras, pelo qual conquistou a Copa do Brasil 20215 e o Brasileirão 2016. Pelo Verdão, atuou em 44 jogos e marcou 13 gols. Em 2017, chegou ao Grêmio e conquistou a Copa Libertadores.

Na Europa, Barrios teve destaque no Borussia Dortmund, pelo qual conquistou o Campeonato Alemão em duas oportunidades, além de uma Copa da Alemanha. O atacante vestiu as cores da seleção paraguaia de 2010 a 2017 e disputou a Copa do Mundo da África do Sul.

Barrios já tinha anunciado sua aposentadoria do futebol em setembro de 2022, mas retomou a carreira pelo Sportivo Trinidense, do Paraguai. O último clube que defendeu foi o Sportivo Luqueño, de julho de 2023 até agosto deste ano.