Ex-Corinthians, Gabi Portilho é anunciada pelo Gotham FC, dos Estados Unidos

A atacante Gabi Portilho, que recentemente se despediu do Corinthians, já tem novo clube. A atleta medalhista de prata nas Olímpiadas de Paris foi anunciada pelo Gotham FC, dos Estados Unidos, nesta segunda-feira.

"Gotham FC assinou com a atacante brasileira e indicada à Bola de Ouro Feminina de 2024, Gabi Portilho. O contrato é válido até 2026, com opção de extensão para 2027. A jogadora vai ocupar uma vaga internacional no elenco", escreveu o clube no Instagram.

O vínculo de Portilho com o Corinthians era válido até final deste ano, mas a jogadora optou por não renová-lo.