Enquete: torcedores do Corinthians elegem Breno Bidon como melhor jovem de 2024

O Corinthians contou com alguns jovens que se destacaram em diferentes posições ao longo da temporada de 2024. As categorias de base ganham cada vez mais força na montagem de elenco do Timão.

A Gazeta Esportiva realizou uma enquete para saber quem foi o Filho do Terrão que mais se destacou no ano que está chegando ao fim, e o vencedor com sobras foi o volante Breno Bidon.

O atleta de 19 anos participou de 45 jogos (32 como titular) em 2024, sendo destaque especialmente na reta final do Campeonato Brasileiro.