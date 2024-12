Em jogo de quatro gols, Aston Villa e Brighton empatam pelo Inglês

Nesta segunda-feira, Aston Villa e Brighton protagonizaram um grande duelo pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. As equipes empataram em 2 a 2, no estádio Villa Park, em Birmingham. Watkins e Rogers marcaram para os donos da casa, enquanto Adingra e Lamptey fizeram para os visitantes.

Ambos os times estão no meio da tabela do Inglês. O Aston Villa ocupa a nona colocação, com 29 pontos, enquanto o Brighton é o décimo colocado, com duas unidades a menos.

O Aston Villa volta a campo no sábado, contra o Leicester, novamente pelo Inglês. O Brighton enfrenta o Arsenal no mesmo dia, também pelo torneio por pontos corridos.