Dono da SAF do Atlético-MG, Menin confirma venda de Paulinho ao Palmeiras

Nesta segunda-feira, Rubens Menin, dono da SAF do Atlético-MG, confirmou a venda de Paulinho ao Palmeiras. O atleta, que tinha contrato válido com o Galo até 2026, assinará com o Verdão até o fim de 2029.

"Tem que trocar. De vez em quando o elenco deve dar uma oxigenada, ver onde estão seus pontos mais fracos, mais fortes. Todos os times fazem isso, Palmeiras, Flamengo, nós. Achamos que tínhamos uma grande oportunidade com o Paulinho, que teve uma proposta muito boa do Palmeiras, excepcional. Vamos usar esse dinheiro para reforçar o plantel, não é para pagar dívida", declarou Menin, em entrevista ao 98FC.

Para contar com Paulinho, o Palmeiras incluiu na negociação Gabriel Menino e Patrick, atleta do sub-20, que devem reforçar o time mineiro. O Alviverde também pagará cerca de 18 milhões de euros (cerca de R$ 114,9 milhões na cotação atual). No Atlético-MG, o jogador de 24 anos disputou 120 jogos, nos quais marcou 50 gols e distribuiu 12 assistências.