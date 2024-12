De volta após lesão, Neymar faz gol em amistoso pelo Al-Hilal; assista ao vídeo

Neymar opens the scoring ?

Após balançar as redes, Neymar também participou indiretamente do segundo tento do Al-Hilal. Após infiltrar na área adversária, o craque fez um corta-luz em cruzamento vindo pela ponta direita e deixou o caminho livre para outro brasileiro, o ex-Corinthians Malcom, marcar.

Ainda sem o astro, que recentemente garantiu o prêmio de "melhor carreira" no Globe Soccer Awards, o Al-Hilal retorna aos gramados no dia 7 de janeiro, às 14h30 (de Brasília), quando recebe o Al-Ittihad, na Kingdom Arena, pela quartas de final da Copa do Rei Saudita.