De contrato renovado, Luciano Castán destaca permanência no Sport e projeta 2025

Na última quinta-feira, o Sport anunciou a renovação do zagueiro Luciano Castán para o próximo ano. O defensor não escondeu a felicidade de continuar na equipe pernambucana.

"Significa muito para mim essa renovação com o Sport. Desde que cheguei aqui o meu grande objetivo era no ano de 2025 estar voltando a disputar uma Série A e atingir esse feito com uma camisa gigante como é a do Sport é, sem dúvida, muito especial. Estou motivado para esse ano desafiador para todos nós", disse.<