Confira as novidades do Mercado da Bola desta segunda-feira, dia 30

O Mercado da Bola promete movimentar o futebol no Brasil e no mundo neste final de temporada 2024, com dispensas, chegada de reforços e mudanças nas comissões técnicas e diretoria.

Otero fora do Santos

Através das redes sociais, o Nacional anunciou a contratação do atacante Otero. O venezuelano, que estava com o futuro indefinido em relação à sua renovação de contrato com o Santos, assinou com o clube uruguaio até o final de 2026.