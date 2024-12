Com indefinição nas laterais, Igor Vinícius deve iniciar 2025 com vaga cativa no São Paulo

Igor Vinícius deve iniciar 2025 com vaga cativa no time titular do São Paulo. Isso porque o clube lida com uma carência de laterais em seu elenco, fato que pode ser aproveitado pelo camisa 2 tricolor, que já terminou 2024 como dono da posição.

Com a saída do experiente Rafinha, que não renovou seu contrato com o São Paulo, Igor Vinícius figura hoje como o único lateral direito da equipe com uma certa experiência. Aos 27 anos, ele é o segundo atleta do elenco com mais tempo de casa, atrás apenas de Arboleda.

O jovem Moreira, formado nas categorias de base do São Paulo, é uma outra opção para a lateral direita, porém, pode ser envolvido na negociação que a diretoria vem conduzindo para a contratação do lateral esquerdo Wendell. Neste caso, o garoto seria emprestado ao Porto, de Portugal, com opção de compra fixada.