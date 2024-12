Com gol de ex-Palmeiras, Santa Clara vence Famalicão pelo Campeonato Português

O Santa Clara venceu o Famalicão por 2 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Português, nesta segunda-feira, no Estádio Municipal 22 de Junho. Os gols da vitória foram marcados pelos brasileiros Gabriel Silva, revelado na base do Palmeiras, e Sidney Lima. O também brasileiro Sorriso, ex-Red Bull Bragantino, descontou para o Famalicão.

Com o resultado, o Santa Clara subiu para a quarta posição da liga portuguesa, com 30 pontos. Já o Famalicão aparece na nona colocação, com 19.

O Famalicão volta a campo neste domingo, contra o Casa Pia, pela 17ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior. No mesmo dia, o Santa Clara enfrenta o Farense, no Estádio de São Miguel, às 12h30.