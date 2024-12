Athletico-PR realiza último treino do ano e mira estreia do Campeonato Paranaense

Nesta segunda-feira, o elenco do Athletico-PR se apresentou ao CAT Caju para seu último dia de preparação em 2024. O Furacão trabalhou com foco no Campeonato Paranaense, primeiro torneio que o clube disputará na próxima temporada.

O grupo iniciou os trabalhos com a equipe de fisioterapia. Posteriormente, sob o comando de Maurício Barbieri, os atletas foram a campo e realizaram atividades com bola e organização coletiva próxima a uma realidade de jogo.