Veja as primeiras impressões sobre Jesse Costa, meia canadense do Corinthians sub-20

No treino de sexta, Jesse ficou de fora do coletivo. Enquanto dois grupos de jogadores se enfrentavam, o meia trabalhava em uma espécie de roda de bobinho com outros companheiros. Depois, o atleta participou de uma atividade de troca de passes e movimentação organizada por Orlando Ribeiro, assim como outros garotos.

Jesse, que assinou com o Corinthians até final de 2025, soma passagens pela base do ProStars FC, do Canadá, e do Wolfsburg, da Alemanha.

O Timãozinho está no Grupo 27 da Copinha 2025, que tem sede em Santo André. Além do clube da cidade, o Corinthians enfrentará o Rio Branco-AC e o Gazin Porto Velho-RO durante a fase de grupos.

A estreia da equipe que mais vezes venceu a Copa São Paulo será contra o Gazin Porto Velho, no dia 4 de janeiro, no Estádio Bruno José Daniel. O confronto será às 21h30 (de Brasília).