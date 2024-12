Técnico do Palmeiras, Abel acompanha jogo de clube pelo qual foi revelado em Portugal

Abel Ferreira acompanhou ao jogo do Penafiel, time pelo qual foi revelado, em Portugal (Foto: Reprodução/Penafiel)

Ex-lateral, Abel Ferreira nasceu na cidade de Penafiel, em Portugal, e foi revelado pela equipe que tem o mesmo nome. Em 1997 estreou pelo time profissional de Penafiel, onde permaneceu até 2000, quando seguiu rumo ao Vitória de Guimarães.

Depois de pendurar as chuteiras, Abel deu início à sua carreira como treinador na temporada de 2011/2012. Após trabalhar o Braga, de Portugal, e no Paok, da Grécia. Abel Ferreira foi contratado pelo Palmeiras no fim de 2020. No Verdão, desde então, tornou-se um dos maiores campeões, com dez títulos conquistados.

Abel Ferreira deve se reapresentar no Palmeiras no dia 6 de janeiro para dar início à preparação para o Campeonato Paulista. O Verdão estreia no Estadual no dia 15, contra a Portuguesa. O treinador entra em seu último ano de contrato com o clube, em 2025, mas sabe do desejo da diretoria de renovar o vínculo até 2027.