Novo técnico do Santos, Caixinha possui bons números ofensivos em dois de seus últimos trabalhos

Contudo, antes de ir ao RB Bragantino, Caixinha treinou o Al-Shabab, da Arábia Saudita, durante os anos de 2020 e 2021. Com o português, o time marcou 28 gols em 20 jogos.

Em outros dois trabalhos, Caixinha não conseguiu ter a mesmo desempenho ofensivo. Em 2022, o português dirigiu o Santos Laguna, do México, e o Talleres, da Argentina. Pelo time mexicano, apenas sete gols em oito jogos foram marcados, enquanto no clube argentino foram anotados 33 gols em 34 partidas.

Pelo Santos, o treinador português espera repetir o mesmo sucesso ofensivo que teve no RB Bragantino e no Cruz Azul. O comandante inicia os trabalhos no Peixe no dia 3 de janeiro, data da reapresentação do elenco.