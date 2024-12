Novo diretor de futebol do Flamengo conhece e elogia o Ninho do Urubu: "Nível europeu"

??"Estou impressionado, melhor do que na Europa"

As impressões de José Boto depois de conhecer o CT Ninho do Urubu ao lado do presidente Luiz Eduardo Baptista, que mostrou entusiasmo com o primeiro dia do diretor técnico!#BemVindoBoto pic.twitter.com/K5f7fR9MVy

"É uma enorme satisfação estar aqui dividindo com um profissional do calibre do Boto uma estrutura que a gente sonhou há 20 anos e, que nos últimos cinco, desenvolvemos e melhoramos. Como dizia Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante", disse Bap.

O diretor de futebol será apresentado pelo Flamengo nesta segunda-feira, às 13h (de Brasília).