Ex-São Paulo, Reinaldo se despede do Grêmio

Neste domingo, por meio das redes sociais, o lateral-esquerdo Reinaldo se despediu oficialmente do Grêmio e afirmou deixar o clube "pela porta da frente".

"Felicidade e orgulho por ter defendido por dois anos uma das camisas mais pesadas do continente. No Grêmio vivi e aprendi a cultura e a paixão do povo gaúcho pelo Imortal. Hoje deixo o clube pela porta da frente, com a sensação de ter feito meu melhor a cada treino e a cada jogo vestindo essa camisa. Obrigado, Tricolor!", escreveu.