Em 2025, Palmeiras terá primeiro Paulista sem interrupção por decisões desde a chegada de Abel Ferreira

O Palmeiras não terá vida fácil em 2025. A temporada será cheia, com cinco campeonatos a serem disputados ao longo do ano. O primeiro deles será o Campeonato Paulista, torneio em que o Verdão busca conquistar o tetracampeonato consecutivo. Pela primeira vez, desde a chegada do técnico Abel Ferreira, o Alviverde disputará o Estadual sem interrupções.

Nos últimos quatro anos, a equipe palmeirense precisou dividir as atenções com decisões marcadas no meio do Estadual, como as finais de Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, além do Mundial de Clubes. Em 2025, fora desses torneios, o Verdão terá foco 100% no Paulista.

Em 2021, o Paulistão foi disputado mais tarde devido à invasão do calendário da temporada de 2020 no ano seguinte devido à pandemia de covid-19. Durante a fase de grupos do Estadual daquele ano, entre a terceira e quarta rodada, o Palmeiras disputou a final da Supercopa e da Recopa, em sequência, e ficou com o vice nas duas.