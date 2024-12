Destaque no Botafogo, Júnior Santos é alvo de clube turco

O Botafogo tem convivido com a saída de alguns jogadores do atual elenco neste fim de temporada. O clube tem sofrido com o assédio por seus principais destaques.

Quem vem sendo especulado fora do Botafogo é o atacante Júnior Santos. De acordo com o site turco 61saat, o Trabzonspor estaria interessado em contar com o jogador.