Corinthians derrota Pato Basquete e volta a vencer após dois jogos de jejum no NBB

Nesta manhã deste domingo, em confronto válido pela 20ª rodada do NBB, o Corinthians visitou o Pato Basquete no Ginásio do Sesi, em Pato Branco, venceu por 85 a 76 (22/19, 18/22, 23/25 e 22/10) e voltou a triunfar após dois jogos.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 25 pontos, agora na 14ª colocação da tabela, e voltou a vencer após duas derrotas seguidas (União Corinthians e Caxias do Sul). Já o Pato Basquete alcançou os 26 pontos, na 13ª colocação.

O Corinthians volta às quadras na quinta-feira (09/01), às 20h (de Brasília) quando recebe o Vasco da Gama. Na sexta, às 19h30, o Pato Basquete visita o Unifacisa. Ambos os duelos serão válidos pela 21ª rodada.