Confira as novidades do Mercado da Bola deste domingo, dia 29

O Mercado da Bola promete movimentar o futebol no Brasil e no mundo neste final de temporada 2024, com dispensas, chegada de reforços e mudanças nas comissões técnicas e diretoria.

Meia da MLS se diz seduzido com a chance de defender o Corinthians

Luciano Acosta, meia do FC Cincinnati, da MLS, se disse seduzido com a possibilidade de defender o Corinthians. O atleta vem sendo especulado em clubes da América do Sul, como o Timão e o Boca Juniors (leia mais).