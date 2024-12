Com Russell, Lakers fecham supertroca com Nets; veja detalhes

OFFICIAL: Welcome to LA, @doefinney_10 ? pic.twitter.com/s1k2jouTiA

Finney-Smith reforça a profundidade de alas dos Lakers. Ele possui média de 10,4 pontos, 4,6 rebotes e 1,6 assistências na atual temporada, até o momento. Além disso, o atleta de 31 anos está com aproveitamento de 44% em bolas de três, recorde da carreira. O armador Milton também soma bons números, com média de 7,4 pontos e 2,4 assistências em 27 jogos pelo Brooklyn.

Do outro lado, além de ficar com as escolhas dos próximos Drafts, os Nets contam com o retorno de Russell. O atleta defendeu o time de Nova Iorque de 2017 a 2019 e estava nos Lakers desde 2023. Ao todo, o armador de 28 anos soma médias de 12,4 pontos, 2,8 rebotes e 4,7 assistências em 26,3 minutos por jogo, em 29 partidas. Já Lewis estava sem espaço na equipe e jogou apenas sete jogos na temporada.

Em 24/25, os Lakers ocupam a quinta posição da Conferência Oeste, com 18 vitórias e 13 derrotas, enquanto os Nets figuram apenas na 12ª colocação da Conferência Leste, com 12 triunfos e 20 reveses.