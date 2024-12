Com foco em 2025, Goiás treina em último domingo do ano e segue pré-temporada

2024 está chegando ao fim, mas o Goiás segue trabalhando. Neste domingo, o último do ano, no CT Edmo Pinheiro, em Goiânia, o Esmeraldino deu continuidade à pré-temporada de 2025.

Sob o comando do técnico Jair Ventura, anunciado no início do mês, os jogadores treinaram em dois períodos. O treinamento foi o segundo com bola da equipe na pré-temporada. O elenco se reapresentou na última sexta-feira e também treinou no sábado.