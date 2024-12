Após treino na Colômbia, brasileiros buscam pódio na Corrida de São Silvestre

Os membros da da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) realizaram uma preparação especial para a Corrida Internacional de São Silvestre durante as últimas semanas. Após treinar na altitude da Colômbia, o grupo busca um lugar no pódio da prova a ser disputada nesta terça-feira.

Justino Pedro da Silva (quinto colocado no ranking nacional), Edson Amaro (6º), Joílson Bernardo (10º), Mirella Saturnino (líder do ranking feminino), Anastácia Rocha e José Márcio Leão passaram por período de treinamento na cidade colombiana de Paipa, a 2,5 mil metros de altitude. Os maratonistas chegaram a São Paulo no último sábado.