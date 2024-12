Zagueiro do Palmeiras vê Copinha como "holofote" e cita expectativa de promoção ao profissional

"Acho que tem a expectativa para todo mundo de aparecer e fazer uma excelente competição e também ser promovido. Eu acho que todo mundo tem essa expectativa, mas a gente não pode perder o foco do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que mostrar. Também temos que manter um pouco no pé no chão em relação a isso", contou.

Nas últimas temporadas, o Palmeiras tem feito grandes revelações, como os casos dos atacantes Endrick e Estêvão. Mas a equipe também revela atletas do setor defensivo, como fez com Naves e Vitor Reis, ambos atualmente no time profissional. Este último estreou pelo Alviverde nesta temporada e foi um dos destaques do time.

"Claro, tem aquela coisa de 'nossa, posso fazer uma grande competição e se acontecer qualquer coisa eu posso estar lá'. Você olha e vê que talvez tem chance. Sempre tem aquela aquela expectativa que eu acho que todo atleta tem", concluiu.