Wesley projeta 2025 do Flamengo: "Vamos trabalhar para que seja um ano vitorioso"

O elenco profissional do Flamengo fará a primeira parte de sua pré-temporada em Gainesville, na Florida, e treinará nas instalações atléticas de uma grande universidade da Flórida, reconhecida por sua excelência acadêmica e forte nível esportivo, contando com uma infraestrutura de alto nível para treinamentos.

Após isso, o Flamengo descerá para Miami, no sul da Flórida, para enfrentar o São Paulo em jogo amistoso. Esta, portanto, será a terceira vez do Rubro Negro no torneio da Flórida Cup, o FC Series, que celebrará em janeiro os dez anos de sua primeira edição.

Nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro será representado por vários jogadores do sub-20 e comandado por Cléber dos Santos, treinador da categoria. A estreia do Flamengo no estadual ocorre no sábado (11/01), quando recebe o Boavista, na Arena Batistão, em Aracaju.