Volante do sub-20 enxerga a Copinha como chance de se fixar no profissional do Corinthians; confira

Apesar de nunca ter atuado no profissional, treinar no CT do time de cima não é novidade para Bahia. O jovem é acompanhado por Ramón Díaz e já realizou algumas atividades sob o comando da comissão técnica argentina.

O atleta classificou sua temporada e a do Corinthians sub-20 como um todo como "mediana". A categoria passou por muitas mudanças ao longo do ano, desde a gestão até a comissão técnica.

"Foi uma temporada mediana, não só minha como de todo grupo, pois tivemos modificações na base e mudanças de treinador, etc. Mas nosso grupo está focado, preparação muito boa, tenho certeza que vamos chegar na Copinha com o máximo de dedicação, com as ideias que o Orlando está propondo para a gente. Vai dar tudo certo", disse Bahia, que marcou três gols e distribuiu três assistências em 35 jogos (22 como titular) ao longo do ano.

Em termos esportivos, a temporada do Corinthians na base não foi boa. O sub-20 não se classificou para a fase mata-mata do Brasileirão e caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Palmeiras. O técnico Orlando Ribeiro assumiu a equipe em outubro, tendo ficado à beira do campo apenas nos dois Derbys eliminatórios do Estadual.

O Timãozinho está no Grupo 27 da Copinha 2025, que tem sede em Santo André. Além do clube da cidade, o Corinthians enfrentará o Rio Branco-AC e o Gazin Porto Velho-RO durante a fase de grupos.

A estreia da equipe comandada por Orlando Ribeiro será contra o Gazin Porto Velho, no dia 4 de janeiro, no Estádio Bruno José Daniel. O confronto será às 21h30 (de Brasília).