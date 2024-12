Sob o comando de Cauan de Almeida, Portuguesa treina com foco em 2025

Apesar do fim da temporada de 2024 no futebol brasileiro, a Portuguesa segue treinando com foco em 2025. Neste sábado, a Lusa realizou atividades no CT do Parque Ecológico, em São Paulo.

Sob o comando do técnico Cauan de Almeida, a Portuguesa deu continuidade à pré-temporada de 2025. O elenco se reapresentou no dia 18 de novembro, mas o novo treinador comandou seu primeiro treino no dia 4 de dezembro.

A próxima temporada será a mais importante da Lusa na década. Após oito anos, o tradicional clube de São Paulo terá um calendário cheio, com três competições para disputar: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.