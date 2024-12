Rivaldo aprova possibilidade de Ronaldo assumir a presidência da CBF: "Já tem experiências"

Pentacampeão do mundo, Rivaldo vê com bons olhos o plano de Ronaldo Fenômeno de ser presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O ex-jogador declarou seu apoio a Ronaldo antes do Jogo das Estrelas, evento anualmente organizado por Zico, ídolo do Flamengo.

"Se isso acontecer, claro que torço. É uma pessoa que tem história bonita no futebol, mundialmente. Isso é importante para o Brasil, se um dia o Ronaldo conseguir ser presidente da CBF. Já tem algumas experiências em clubes, como Cruzeiro e Valladolid, da Espanha. Pouco a pouco, ele tem tempo para se preparar mais para assumir, quem sabe um dia, a CBF", declarou.

A experiência de Ronaldo vai além dos gramados, como lembrado por Rivaldo. O ex-atleta é o atual proprietário do Real Valladolid, clube que disputa a primeira divisão do futebol espanhol. Além disso, Ronaldo também adquiriu conhecimento em gestão no futebol brasileiro, quando ficou à frente da SAF do Cruzeiro, entre dezembro de 2021 a abril de 2024.