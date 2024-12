Napoli x Venezia: confira onde assistir e prováveis escalações do jogo do Italiano

Neste domingo (29), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, o Napoli enfrenta o Venezia, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 11h (de Brasília). Um resultado positivo pode dar aos mandantes a liderança da competição.

