Juntos, convocados para o Sul-Americano sub-20 perderam apenas três partidas pelo Santos

Pilares da zaga do Peixe, ambos são mais duas revelações da Vila que tendem a ter sucesso no futebol brasileiro e europeu. Em 2024, Jair e Chermont dividiram a titularidade do Santos em 11 oportunidades, somando três vitórias, cinco empates e apenas três derrotas, tendo levado 13 gols. Todas as partidas foram pela Série B.

Jair não foi tão utilizado no início do ano, durante o Campeonato Paulista, tendo realizado apenas dois jogos na competição. O zagueiro também não teve tanto espaço no começo da Série B, mas assumiu a titularidade em julho, desfalcando a equipe apenas na reta final devido a uma lesão no quadril. No total, realizou 22 partidas na temporada, sendo 20 a partir do segundo semestre.

Já JP Chermont teve mais tempo em campo do que o parceiro de zaga. O lateral direito foi mais utilizado desde o início da temporada, tendo jogado, por exemplo, as duas finais do Paulistão. Só no Brasileirão, foram 31 partidas, com dois gols e quatro assistências.