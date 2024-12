Jogo festivo de Zico no Maracanã é marcado por homenagem a Adílio, ídolo do Flamengo

Neste sábado, o estádio do Maracanã recebeu a 20ª edição do histórico Jogo das Estrelas, organizado por Zico. Dono do evento que contou com mais de 40 mil pessoas, Zico marcou apenas uma vez na partida que terminou com vitória da sua equipe por 7 a 6.

O evento homenageou Adílio, ídolo e campeão do mundo pelo Flamengo. Além de exibir um vídeo do ex-atleta no telão, Zico, que dividiu o campo com Adílio, entregou uma placa à família do ex-meio-campista. Adílio faleceu em agosto deste ano em decorrência de um câncer no pâncreas.

Antes do segundo tempo um minuto de silêncio foi respeitado em homenagem a outros figuras que faleceram em 2024, como dos ex-jogadores Zagallo e Beckenbauer, de Izquierdo, jogador do Nacional, e dos jornalistas Apolinho, Silvio Luiz e Antero Greco.