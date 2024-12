Ex-vilões do Santos fazem sucesso em outros clubes e conquistam títulos

Recentemente, o Santos vem sofrendo na escolha por técnicos. Diversos nomes passaram pela Vila Belmiro e não tiveram sucesso. Contudo, muitos saíram do time paulista e acabaram conseguindo bons resultados em outros clubes.

Ariel Holan



Primeiro contratado na gestão Andres Rueda, Ariel Holan saiu do Santos no final de abril de 2021 e precisou de pouco tempo para conquistar um título. Em setembro do mesmo ano, se sagrou campeão da Leagues Cup com o León, do México.