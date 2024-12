Equipe do Vasco que jogará início do Carioca dá continuidade à pré-temporada de 2025

O elenco do Vasco que jogará as primeira rodadas do Campeonato Carioca deu continuidade neste sábado, no CT Moacyr Barbosa, à pré-temporada de 2025. O treino foi comandado pelo técnico Ramon Lima, do sub-20.

A equipe se reapresentou no CT e iniciou as atividades visando o Estadual na sexta-feira. Ramon e sua comissão técnica comandaram exercícios com bola no segundo dia de treinamento. Mais cedo, pela manhã, os atletas passaram exames médicos e testes.