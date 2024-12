Enquete: torcedores do Corinthians elegem vitória contra o Palmeiras como melhor jogo de 2024

O Corinthians disputou algumas partidas marcantes ao longo de 2024, em especial na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o time engatou uma sequência de nove vitórias e garantiu classificação para a próxima Copa Libertadores.

A Gazeta Esportiva realizou uma enquete para saber qual foi o confronto mais notável do Corinthians em 2024, e o vencedor com sobras foi o Derby do segundo turno do Brasileirão.

Em novembro, o Timão levou a melhor contra o Palmeiras por 2 a 0, com gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto. O resultado na Neo Química Arena não foi só importante pensando em tabela, como significou a quebra de um jejum de três anos sem vencer o maior rival.