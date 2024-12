De volta ao São Paulo, Oscar visa reeditar antiga parceria de sucesso com Lucas

Os dois não chegaram a defender o time juntos no profissional. Quando Lucas chegou, Oscar já havia sido negociado. Eles, entretanto, se reencontraram na Seleção Brasileira.

Em 2011, um ano após a saída do meia para o Internacional, os jogadores foram campeões do Sul-Americano sub-20 sob o comando de Ney Franco. Aquela geração ainda contava com Neymar e Casemiro. Depois, foram convocados ao time principal durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2014, porém, só o então atleta do Chelsea disputou o torneio mundial no Brasil.

Ambos, agora, terão a oportunidade de reeditar a dupla pela equipe principal do São Paulo. Lucas, inclusive, teve um papel fundamental na vinda de Oscar. Ele conversou com o ex-companheiro antes do acerto e ajudou a convencê-lo a retornar ao Brasil.

"O Lucas mandou mensagem, queria saber se ia dar certo ou não. Então, ele ficava mandando mensagens. Tem o Luiz Gustavo que joguei junto na Seleção. Várias pessoas muito felizes que jogaram comigo porque estou de volta ao São Paulo. Espero fazer uma grande dupla com o Lucas, a gente fez grande dupla na base e agora esperamos retribuir no profissional", disse Oscar ao SPFC Play.