David Luiz revela que nova diretoria do Flamengo não o procurou para renovar contrato

O zagueiro David Luiz, que se despediu do Flamengo neste sábado, revelou que a nova diretoria do clube carioca não o procurou para renovar seu contrato. O defensor tem contrato válido até 31 de dezembro, mas a alta cúpula Rubro-Negra optou por não ampliá-lo.

O atleta, agora sem clube, acredita que uma conversa com a nova diretoria, gerida pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, deveria ter acontecido. Ele também entende que a não renovação do contrato foi uma decisão intencional ou amadora dos dirigentes do Flamengo.

"Infelizmente não. Acho que deveria ter sido feito de uma maneira diferente. Eu parei pra pensar e só vi duas possibilidades: ou foi de uma forma intencional ou de uma forma amadora. Não só eu mas todos os funcionários merecem, nessa transição de ciclos, uma conversa direta com seu líder", afirmou David Luiz, em entrevista ao Sportv, no Jogo das Estrelas, no Maracanã.