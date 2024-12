Coritiba anuncia novo executivo de futebol

O profissional tem diploma em gestão de futebol pela FIFA e Conmebol, e qualificação como executivo de futebol pela CBF Academy.

"Me sinto muito honrado pelo convite e entusiasmado com o projeto que me foi apresentado. O trabalho já começou e não vamos medir esforços para alcançarmos juntos os objetivos e as conquistas esportivas da temporada", disse.