Confira as novidades do Mercado da Bola deste sábado, dia 28

O Mercado da Bola promete movimentar o futebol no Brasil e no mundo neste final de temporada 2024, com dispensas, chegada de reforços e mudanças nas comissões técnicas e diretoria.

Botafogo pode perder Artur Jorge para mundo árabe

O Botafogo deve perder o técnico Artur Jorge para a próxima temporada. Segundo o jornal português "A Bola", o Al-Rayyan, do Catar, negocia a contratação do treinador português (leia mais).