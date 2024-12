Veja números de Wendell, lateral do Porto que está na mira do São Paulo

Para comportar o salário de Wendell, porém, o São Paulo precisa abrir espaço na folha salarial. O clube tricolor tenta rescindir com Orejuela e Jhegson Méndez e também pode negociar jogadores que atraem interesse de outras equipes no mercado, como Wellington Rato, alvo do Vitória, e Galoppo, que está na mira do Santos.

O presidente do Tricolor, Julio Casares, foi chefe de delegação da Seleção Brasileira na Copa América, em julho deste ano, e desde então mantém conversas com Wendell. O atleta, por sua vez, deu sinal positivo para que o clube tricolor desse andamento às conversas com o Porto.

Casares ainda chegou a dizer recentemente que o jogador "quer muito vir" ao São Paulo. A Gazeta Esportiva soube que o lateral de fato deseja retornar ao Brasil visando a convocação à Copa do Mundo de 2026, já que ele ficaria mais próximo do radar de Dorival Júnior.

A lateral-esquerda é uma das prioridades do São Paulo no mercado. Isso porque Welington já assinou o pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra, e está de saída. Já o irlandês Jamal Lewis, contratado na metade deste ano, ainda não se firmou e deve, inclusive, ser devolvido ao Newcastle. A outra opção é Patryck, considerado inexperiente.